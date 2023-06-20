مكين يتفقد مستشفى جمصة المركزي ويتابع الاستعدادات لعيد الأضحى والصيف

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى والصيف وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى جمصة الدكتور احمد عتمان مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف وعيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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