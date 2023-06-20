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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يواصل جولاته التفقدية للجان الامتحانات

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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واصل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023م  بكليات الجامعة بقنا بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكليات الصيدلة، التربية النوعية و التمريض ، واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل بلجان الامتحانات والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.


كما تواصلت الامتحانات بكليات العلاج  الطبيعي ، طب الفم والاسنان، العلوم، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التربية ، التربية الرياضية، الزراعة.


شهد الجولة التفقدية عمداء ووكلاء الكليات.

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