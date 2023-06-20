رئيس جامعة جنوب الوادي يواصل جولاته التفقدية للجان الامتحانات

واصل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023م بكليات الجامعة بقنا بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكليات الصيدلة، التربية النوعية و التمريض ، واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل بلجان الامتحانات والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.



كما تواصلت الامتحانات بكليات العلاج الطبيعي ، طب الفم والاسنان، العلوم، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التربية ، التربية الرياضية، الزراعة.



شهد الجولة التفقدية عمداء ووكلاء الكليات.