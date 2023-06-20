بالتفاصيل.. مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار شمال رام الله

قتل 4 "إسرائيليين"، وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

وحسب الاعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، وسط مخاوف من تسلل مسلحين.

وأكد أن منفذ استعمل بندقية آلية من طراز M16، مضيفًا أن هناك حالات وصفت بالخطيرة بين المستوطنين بعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله".

ووصف موقع "مفزاكي راعم"، بأن العملية ليست سهلة وتم استخدام بندقية أم 16.

مكان الحادث

ووفق ما ذكرته إذاعة الجيش نقلًا عن مسؤول في الجيش: "على ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث قرب مستوطنة عيلي"، وقالت إن مسلحان اثنان على الأقل نفذا عملية سلواد وجاري البحث عن المنفذ الثاني.

وفي التفاصيل، قال الإعلام العبري: "مسلحين يستقلون مركبة ألقوا النار على حارس على مدخل مستوطنة "عيلي"، فأصابوه بجراح، وبعدها هاجموا مطعمًا في المكان، فقتلوا 3 وأصابوا 2 بجراح أحد بحال الخطر الشديد، جرى استهداف احد المهاجمين في المكان وانسحب بقية المهاجمين، بنادق نوعية استخدمت في العملية وليست اسلحة محلية الصنع".

إلى ذلك، يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة تقدير موقف أمنية عاجلة في أعقاب عملية مستوطنة "عيلي" شمالي رالله.