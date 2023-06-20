آية حسين تحقق برونزية سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح

حققت آيه حسين لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة الميدالية البرونزية وذلك في إطار منافسات بطولة إفريقيا المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بعد تأهلها لنصف النهائي.

وتأهلت آية حسين لنصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها شرويت جابر بنتيجة 15-10 لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سيف المبارزة قبل أن تخسر في نصف النهائي من بطلة كينيا أليكساندرا ندولو.

وكانت آية حسين قد تأهلت لربع النهائي بالفوز على بطلة جنوب افريقيا بنتيجة 15-10.

وعلى نفس الصعيد، فتمكنت البطلة الكينية أليكسناندرا ندولو من الفوز على نظيرتها بطلة الجزائر الباتول طالب في المباراة النهائية بنتيجة 15-5 لتفوز الكينية بالذهبية بينما تحقق الجزائرية المركز الثاني والفضية.

‏‎وأقيمت في اليوم الثاني منافسات فردي الرجال لسلاح السيف بالإضافة إلى فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

‏‎ويقود المنتخب الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

‏‎وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.