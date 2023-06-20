دينا عبد الله لـ «البوابة نيوز»: الحوار الوطني فرصة حقيقية للوصول للحل

قالت الإعلامية "دينا عبد الله" إنها سعيدة للغاية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني وأنه يعد حدث في غاية الأهمية.

وأضافت عبد الله في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”:أن هذا حدث ضخم بمشاركة عدد كبير من كل أطياف المجتمع في شتي المجالات في الإعلام وغيره وأكدت أن الحوار الوطني فرصة حقيقة و كبيرة للمشاركة والمقترحات وتباين الأراء وفي النهاية سوف يتم الوصول إلي حلول حيادية وإيجابية في كل مجال.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دائماً أقصي جهده للارتقاء بالبلاد والوصل بها إلي بر الأمان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وبلاد العالم أجمع.

وتابعت أرى أن الإعلام حالياً وبما يقدمه من قضايا مختلفة عبر القنوات في ما هو جيد وما هو غير موضوعي وهناك تنوع وأراء مختلفة وفي النهاية الجمهور المصري يعي جيدا بما يقدم وهو الحكم.