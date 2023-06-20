مستريحة الغردقة.. القبض على سيدة نصبت على الأهالي للتسفير لحج بيت الله الحرام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على مستريحة، الغردقة، بتهمة النصب على عدد من المواطنين، بعد أن جمعت منهم مبالغ مالية لتنظيم رحلات حج لهم من خلال تأشيرات زيارة وليس حج.

وحرر الضحايا المحضر رقم 12888 لسنة 2023 جنح قسم أول الغردقة، تبلغ من العمر 37 عامًا، أوهمتهم بتنظيم رحلات للحج، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ٧٥ إلى ٢٠٠ الف جنيه من خلال أحد مكاتب السياحة الوهمية بالغردقة لتسفيرهم للسعودية لأداء فريضة الحج.

وأكد المجني عليهم في البلاغ الذي حرروه بقسم أول الغردقة أنهم دفعوا «تحويشة عمرهم» من أموال لأداء فريضة الحج، وتم الحجز لهم على رحلة طيران وإنهاء إجراءات السفر، إلا أنهم فوجئوا فور وصولهم مطار جدة السعودي أن التأشيرة التي حصلوا عليها ليست تأشيرة حج وقامت السلطات السعودية بإعادتهم إلى مصر.

وأوضح المجني عليهم أنهم 18 شخصًا تعرضوا للنصب بهذه الطريقة من مكتب شركة السياحة الوهمي بالغردقة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة وإعادة أموالهم.