بدء تجهيزات الموسم الصيفي للبيت الفني للفنون الشعبية بشمال سيناء

يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، لتجهيزات فعاليات الموسم الصيفي لهذا العام بالمواقع التابعة له.

وصرح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أنه بدأت تجهيزات الموسم الصيفي لبيت الفنون الشعبية، والتي تضمنت وصول خيمة السيرك لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لإقامة عروض السيرك القومي بداية من عيد الأضحى المبارك، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بعد التنسيق المتبادل بين وزارة الثقافة ومحافظة شمال سيناء.

وأكد الشافعي، أن بداية التجهيزات للفعاليات الفنية لهذا العام هو سيرك العريش كأولوية وصول الخدمة الفنية لمستحقيها كقوة ناعمة فى ضوء التخطيط الإستراتيجي للعدالة الثقافية والفنية لوزارة الثقافة، إضافة إلى تجهيزات مسرح وسيرك جمصه، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، وتجهيزات عروض السيرك القومي بالقاهرة، ومسرح البالون، وقاعة صلاح جاهين.