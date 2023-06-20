أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاربعاء،حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى،و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية واقصي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 21 درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغرى 26،وعلى شمال 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27 درجة .