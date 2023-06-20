المؤبد لـ"شامبو" قتل عاملا لخلاف على أولوية المرور في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لسائق توك توك ومقيم مركز منية النصر محافظة الدقهلية ،وذلك بعد قيامه بالتخلص من عامل إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 6800 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2148 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "إبراهيم . ع .ع .م" وشهرته "شامبو" محبوس ، 27 عاماً حاصل على بكالوريوس محاسبة لأنه في يوم 18/6 /2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه علي حافظ حافظ السيد علي - عمدًا من غير سبق ولا إصرار ولا ترصد بأنه علي اثر مشاداة كلامية حدثت فيما بينهما كال له طعنة بسلاح أبيض مطواة أستقرت في البطن أحدثت الإصابات المواصفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله علي النحو المبين من التحقيقات.

وأدلى إبراهيم محمد عوض ، 33 عاماً ، سائق ، ومقيم بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بشهادته أمام النيابة العامة، أنه حال سيره بالطريق العام أبصره جمعا من الأهالي وباستببان الأمر رأي مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت بأنه قام الأخير بالتعدي عليه بالضرب بأن سدد له لكمة بالوجه ولابعادهم أشهر المتهم بمواجهتم سلاح أبيض مطواة وسدد به طعنة للمجني عليه استقرت بالبطن أحدثت إصابته قاصداً قتله.

وشهد يحيي محمد حافظ، 20 عاماً عامل بمحل بقالة أن خلاف دب بين المجني عليه والمتهم لأولوية المرور وأبصر المتهم سلاح أبيض "مطواة " قبل الأهالي حتى تمكن من الفرار و آنذاك أبصر المجني عليه ملقاة أرضًا مضربا بدمائه فقام بنقله إلي المستشفى بمساعدة الأهالي إلا أنه توفي أثر إصابته.