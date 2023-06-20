أعراض تشير إلى نقص فيتامين B12 بالجسم

فيتامين B12 من الفيتامينات المهمة بالجسم والتي تسبب مشاكل صحية في حال نقص بالجسم مثل الدوخة وكثرة النسيان وتشويش الرؤية والتعب والاجهاد، وفيتامين B12 أحد الفيتامينات الأساسية ولكنه مهمل في العالم حيث يلعب هذا الفيتامين دوراً في أيض كل خلية في جسمنا وإذا كان لدينا كميات غير كافية منه سيؤدي النقص فيه على المدى الطويل إلى أمراض وحالات عصبية.

ومن علامات النقص بالفيتامين B12:

-الدوخة:

من العلامات الأولى للنقص بالفيتامين B12 هي نوبات الدوخة والدوار، ستشعر بالدوخة عندما تصعد الدرج أو تنزله او تشعر بالدوخة عندما تقف بسرعة وهذه الوضعيات قد تكون خطرة، وإذا كانت لديك عوارض مزمنة بالدوار فاستشر الطبيب لتتلقى علاجاً يسد النقص بهذا الفيتامين.

-كثرة النسيان:

نسيان أشياء عادية كنسيان أين وضعت مفاتيحك أو ما اسم صديقك، والنسيان غير المعهود لا يشير بالضرورة إلى الخرف ولكنه قد يكون مؤشراً إلى النقص بالفيتامين B12 لا سيما إذا كان مزمناً، وإن عدداً كبيراً من كبار السن قد يعتقدون أنهم يعانون من مرض الزهايمر أو من الخرف فيما الواقع أنهم يعانون من النقص بالفيتامين B12، ويمكن التحقق من ذلك عبر إجراء فحص دم بسيط وتحسين ذاكرتك عبر اخذ مكملات الفيتامين B12.

-ضعف العضلات:

إذا كانت عضلاتك ضعيفة بحيث تشعر أنك إذا حملت كيساً من الخضار، يبدو وكأنه الف طن، وإن

كان هذا ما يحدث معك فمن المحتمل أنك تعاني من النقص بالأوكسجين، والواقع أن نقص الأوكسجين في الخلايا العضلية ونقص الفيتامينB12 قد يؤدي إلى ضعف في العضلات وإلى تعب شديد لعل هذا هو السبب الذي يجعلك غير قادر على حمل شنطتك الرياضية أو حقيبتك.

-شحوب البشرة:

النقص بالفيتامين B12 الذي يعني نقصاً بكريات الدم الحمراء، والنتيجة أن جسمك سينتج المزيد من البيليروبن الذي سيجعل سحنتك شاحبة خالية من اللون.

-الإبر والدبابيس:

الكميات غير الكافية من الفيتامين B12 تؤدي إلى شعور بوخز وكأن الدبابيس تخزك، وستشعر بوخز وخدر في كل جسمك لا سيما في اليدين والقدمين وبشعور يشبه صدمة كهربائية تمر في الأنسجة العصبية.

-الشعور بتعب غير مفهوم:

النوم الجيد ومع ذلك الشعور بتعب مستمر، هذا قد يكون مؤشراً آخر إلى النقص بالفيتامين B12 ونقص كريات الدم الحمراء يؤدي إلى نقص في كميات الأوكسجين التي يتم نقلها إلى الجسم.

-مشاكل العينين:

النقص بالفيتامين B12 يسبب ضرراً للنظر، ومع أنها حالة نادرة إلا أن من الممكن أن يسبب النقص فيه اعتلالاً في أعصاب العينين مسبباً غشاوة في الرؤية وحساسية شديدة على الضوء والرؤية.