سبب الشعور بألم في الجانب عند التدريب أو الجري

يشعر بعض الناس بألم في الجانب عند التدريب أو الجري، والسبب الرئيسي والأساسي في حدوث أم الجنب هو نقص الاوكسجين في الجسم اثناء ممارسة التمارين الرياضية مما يقلل من كفاءة الطحال والكبد من ارسال كريات الدم الحمراء التي تحمل الاكسجين في الدورة الدموية وهذا ما يجعل الالم يظهر في منطقة البطن.

وعند ممارسة الرياضة بشكل عام يتم ضخ الدم في عضلاتنا فيؤدي ذلك الى انخفاض تدفق الدم في اجهزتنا الداخلية. وينتج عن ذلك حدوث تقلصات في الكبد والمعدة والامعاء،مما يؤدي الى الشعور بالم الجنب، والاشخاص الذين لا يمارسون الرياضة بشكل دائم، وتكون معدتهم ممتلئة بالطعام فتحتاج المعدة المزيد من الدم من اجل المساعدة في عملية الهضم، وعند الحركة الكثيرة والمعدة ممتلئة من الممكن حدوث تقلصات في الحجاب الحاجز ويتسبب في الم شديد في الجنب.

وترجع هذه الحالة إلى عدم وصول الأوكسجين الكافي إلى الحجاب الحاجز، لذلك ينصح الأطباء بالتخلص من الم الجنب بتجنب حدوث ذلك الألم بشرب الكثير من الماء، وذلك لأن الم الجنب يتلازم دائما من الشعور بالجفاف، تسخين الجسم جيدا فعند بدأ التمرين جرى فيجب عليك المشي الخفيف ثم زيادة السرعة تدريجي، اخذ كمية اوكسجين كبيرة اثناء التنفس،ويمكنكم فعل ذلك عن الطريق الشهيق من الانف والزفير من الفم.

وعدم تناول وجبات كبيرة قبل ممارسة التمارين الرياضية، وينصح الخبراء بعدم تناول وجبة أساسية قبل التمرين بفترة تتراوح بين ساعة الى ساعتين، ولكن يمكنك تناول طعام بسيط وسهل الهضم مثل التمر.