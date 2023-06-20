كل ما تريد معرفته عن المخترع الأندلسي عباس بن فرناس

العالم الأندلسي المسلم عباس بن فرناس أحد اشهر علماء المسلمين على مر التاريخ ينسب له اخترع صناعة الزجاج من الحجارة، والساعة الرملية وصنع أول قلم حبر في التاريخ حيث صنع أسطوانة متصلة بحاوية صغيرة يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الأسطوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة، كما صنع نظارات طبية، ولكن بالرغم من تلك الاختراعات يتذكره بعض الناس بمحاولته للطيران فقط وإصطدامه بالأرض وانها محاولة فاشلة.

وكان قد صمم ابن فرناس ساعة مائية عرفت باسم “الميقاتة”، وتوصل إلى طريقة لتصنيع الزجاج الشفاف من الحجارة، كما صنع نظارات طبية، إضافة إلى ذات الحلق التي تتكون من سلسلة من الحلقات تمثل محاكاة لحركة الكواكب والنجوم، وطور طريقة لتقطيع أحجار المرو في الأندلس عوضًا عن إرسالها إلى مصر لتقطيعها، وفي مجال الكتابة، صنع ابن فرناس أول قلم حبر في التاريخ، حيث صنع أسطوانة متصلة بحاوية صغيرة يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الأسطوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة في منزله.

بنى ابن فرناس غرفة كنموذج يحاكي السماء، يرى فيها الزائر النجوم والسحاب والصواعق والبرق التي كان يصنعها من خلال تقنيات يديرها من معمله أسفل منزله، كما ابتكر بعض أنواع رقاص الإيقاع، أما أعظم إنجازاته، فهي استخدامه جناحين في محاولة منه للطيران، بالقرب من قصر الرُصافة في بغداد، والتي تحدث عنها المقري، ليسبق ابن فرناس بذلك محاولة إلمر المالمسبوري للطيران بطائرة شراعية في إنجلترا بين عامي 1000-1010 التي لم تجد من يوثقها.