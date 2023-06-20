الثانوية العامة 2023| تداول امتحان «الألماني والفرنسي والإيطالي» عبر «تليجرام».. و«التعليم» تضبط 3 حالات غش إلكتروني.. و«حجازي»: كل طالب سيحصل على حقه كاملًا.. وارتياح لسهولة «اللغة الثانية»

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 761055 ألف طالب/ طالبة، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والأسبانية، والصينية.

وأكد عدد من الطلاب ممن أدوا امتحان اللغة الألمانية، ارتياحهم للامتحان، وأشاروا إلى أن الأسئلة تدرجت في الصعوبة، وأنه في مستوى الطالب المتوسط عموما.

مستوى الامتحان

وأشار آخرون ممن أدوا امتحان اللغة الإسبانية، والإيطالية، إلى أن الامتحان جاء سهلا، وليس به صعوبات.. فيما تباينت آراء الطلاب حول امتحان اللغة الفرنسية، وقالوا إن الأسئلة مناسبة وفي مستوى الطالب المتوسط أيضا، ورأى آخرون أن هناك بعض الجزئيات صعبة.

وتداولت جروبات الغش عبر «تليجرام»، أسئلة وإجابات امتحانات اللغة الفرنسية، والألمانية والإيطالية، وذلك عقب بدء الامتحان بـ 15 دقيقة.

وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وردًا على استفسار آخر لإحدى الطالبات حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا ، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا: "ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح".

الغش

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 3 حالات غش إلكتروني، بمحافظات “الدقهلية، وقنا، والجيزة”، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم.

ويستأنف الأحد المقبل 25 يونيو، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة ماراثون الامتحانات، ويؤدي الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم “الكيمياء”، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» اليوم الأربعاء 21 يونيو.

استمرار الماراثون

وأكدت الوزارة استمرار أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.