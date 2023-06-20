رفع نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق بمركزي إدفو ونصر النوبة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود المبذولة ، وإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل دفع معدلات الإنجاز ورفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذه المبادرة الرائدة ودروها فى تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية لسد الإحتياجات وتلبية المطالب الجماهيرية للأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة ، مشيراً بأن المبادرة الرئاسية تستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى تشمل مختلف المجالات وخاصة مجال البنية الأساسية والطرق وبما يساهم فى فتح محاور جديدة ورفع كفاءة الطرق وتمهيدها لضمان تيسير وتأمين الحركة المرورية والحد من الحوادث حفاظاً على سلامة أرواح الأهالى والمواطنين وتسهيل إنتقالهم بين القرى والنجوع المختلفة بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تستهدف تنفيذ عدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمركزى إدفو ونصر النوبة ومنها مشروع تطوير الطريق الزراعى الغربى من مدينة إدفو وحتى مدخل الصحراوى (القنادلة) بطول 3 كم ، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بالطريق وصلت 37% حيث تم الإنتهاء من أعمال كشط طبقة الأسفلت القديمة بسمك 11 سم وبنسبة 100% ، وجارى تشغيل طبقة الأساس بطول 1 كم ، بجانب رش mc بطول 1 كم أيضاً ، علاوة على تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 600م .

كما أضاف المهندس عيد كرومر بأنه من ضمن المشروعات الجارية أيضاً مشروع تطوير طريق بلانة / كلابشة بطول 38 كم حيث تم تكسير الأسفلت وتشغيل الأساس القديم بطول 3,6 كم ، فضلاً عن تنفيذ طبقة الأساس بسمك 15سم وبطول 1150م ، لافتاً إلى أنه تم تشوين 3 آلاف م3 من طبقة الأساس وجارى تجهيزها للبدء فى تركيبها بالطريق وإستكمال باقى الأعمال المطلوبة لرفع نسب التنفيذ بالطريق والتى بلغت 17 % .

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