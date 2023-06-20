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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان مستجدات الأوضاع في البلاد.

وأكد بن فرحان - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وزير الخارجية السعودي رئيس مجلس السيادة السوداني السعودية فيصل بن فرحان