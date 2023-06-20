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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب شباب اليد يخطط للمنافسة على لقب بطولة العالم باليونان

منتخب اليد
منتخب اليد
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يدخل شباب الفراعنة لكرة اليد تحدي جديد بالمشاركة في بطولة العالم المقامة حالياً  باليونان.

ويخطط المنتخب المصري للمنافسة على لقب البطولة واستكمال مسيرة المنتخبات الوطنية لكرة اليد الناجحة، وبدأ منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة كوبا في بداية مسيرة الفراعنة 

ويقود المنتخب الوطني للشباب مواليد 2002  جهاز في مكون من محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى ومحمد أمام محلل الأداء الفنى وماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة كلا من : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.

محمد الألفي حسين المدير الفنى عمر الشريف