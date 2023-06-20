وزير الزراعة يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، صباح اليوم جولة تفقدية لبعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية يرافقه د محمد سليمان رئيس المركز وبعض قيادات الوزارة والمركز.

وتفقد "القصير" محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوى والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية

وزير الزراعة تفقد كذلك بعض الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية وكذلك معهد المحاصيل السكرية وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة .

وأبدى "القصير" بعض الملاحظات والتوجيهات من اجل تطوير العمل والارتقاء بجودته كما اكد على أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في إستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشد استهلاك المياه .

واشاد وزير الزراعة بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية مؤكدا أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى لانه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة "القصير" اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أي عقبات تواجه الباحثين والمزارعين.

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