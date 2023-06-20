محافظ أسوان يتابع فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط المحلية السكانية للعام 2023/2024

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستمراراً للجهود المبذولة لدعم أساليب وآليات التعامل مع القضية السكانية ومواجهة تحدياتها فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطط المحلية السكانية للعام 2023/2024 والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة بلان PLAN وبمشاركة مسئولى وممثلى عدد من الهيئات والوزرات والجهات المعنية .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة .

وأكد أن ورشة العمل إستمرت على مدار يومين تناولت فى يومها الأول عرض تقييم للخطة السكانية الحالية بالمحافظة ، مع وضع مجموعة من الأهداف المرتبطة بالمحاور الخمس الأساسية للخطة الإستراتيجية ومنها تمكين المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتنمية الشباب والمراهقين وخفض معدلات البطالة ، علاوة على إدارة البرنامج السكانى ، مشيرة إلى أن اليوم الثانى تضمن تقسيم مجموعات عمل لتحديد أنشطة الخطة وأهدافها طبقاً للمحاور الإستراتيجية الخمس ، بالإضافة إلى وضع المؤشرات والإحصاءات التنفيذية للخطة وتحديد أهم الخطوات والأنشطة المستقبلية المرجو تنفيذها .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الورشة تضمنت أيضاً تسليط الضوء على تقديم خدمات المشورة الأسرية ورفع التوعية بقضية ختان الإناث وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الحالية .

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