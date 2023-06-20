وزير الصحة يوجه بتطوير قسم الاستقبال وتوفير فني أشعة بمستشفى الحمام بمطروح .. صور

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية لتأمين منطقة الساحل الشمالى استعدادا لاستقبال المصطافين بفصل الصيف، وذلك من مستشفى الحمام المركزي.

كان في استقبال الوزير خلال الجولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور رفيق محمد صلاح الدين سالم.

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال بالمستشفى وغرفة الملاحظة، ثم غرف العناية المتوسطة بقسم العناية المركزة.

كما تفقد وزير الصحة العيادات والحضانات والغسيل الكلوي، والمبنى الإداري الجديد والذي يشتمل علي بنك دم وغرفة عمليات وعناية.

وخلال الجولة وجه خالد عبدالغفار، بتطوير قسم الرعاية، كما وجه بضرورة توافر فنى أشعة على مدار 24 ساعة، لاستقبال الحالات التى تحتاج لإجراء أشعة.

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