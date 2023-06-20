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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد رجب يفوز بذهبية المشي في البطولة العربية للكبار بالمغرب

محمد رجب يفوز بذهبية
محمد رجب يفوز بذهبية البطولة العربية لألعاب القوى
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فاز محمد رجب لاعب منتخبنا الوطني لالعاب القوى بالميدالية الذهبية للفراعنة في البطولة العربية للكبار المقامة حالياً بمراكش المغربية.

وتعد ذهبية محمد رجب   أولي الميداليات للمنتخب الوطني في البطولة ومتوقع حصد العديد من الميداليات خلال فاعليات البطوله العربيه للكبار.

ويتوج محمد رجب بذهبية سباق ٢٠ كيلو مشي رجال بزمن ١.٢٩ ساعه

من جانبه اعرب الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بفوز لاعب المنتخب بالميدالية الذهبية مؤكداً ان مصر تملك عناصر مميزة كثيرة يحتاجون فقط للدعم والمساندة وهو مايقوم به مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى.

مراكش بمراكش المغربية بالمغرب تحيا مصر الدكتور سيف الله شاهين