وزير الخارجية السعودي وقائد "الدعم السريع" يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بن فرحان مع قائد قوات الدعم السريع السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في البلاد.

كما جدد بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.