ads
الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي وقائد "الدعم السريع" يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بن فرحان مع قائد قوات الدعم السريع السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في البلاد.

كما جدد بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وزير الخارجية السعودي قوات الدعم السريع السعودية فيصل بن فرحان