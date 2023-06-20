إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بذكرى ميلاد العندليب ووفاة السندريلا

تحتفل شبكة الشرق الأوسط غداً الأربعاء 21/6 بذكري ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ وفاة الفنانة سعاد حسني من خلال البرامج التالية

• دراماتيكو

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع الناقد الفني أحمد سعد الدين عن حياه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وبداياته وحياه السندريلا سعاد حسني وبداياتها واوجه التشابه والاختلاف بينهما واهم المحطات الفنية في حياة كلا منهما .

• انا والعندليب

فترة مفتوحة تتضمن اختيارات وطلبات المستمعين من أغنيات عبدالحليم مع اهداءاتهم من خلال المكالمات التليفونية وصفحة الفيس بوك

• غنوه حب

فترة مفتوحة تتضمن استضافة احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء من أغاني حليم والسندريلا

• شوتايم

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة حول عبد الحليم واغنياته في حياتهم مثل الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي – الملحن إسماعيل شبانه والكاتب الصحفي يسري الفخراني والموسيقار هاني مهني

• فستان السندريلا

فترة مفتوحة مع المستمعين عن موضة الفساتين واجمل فستان للفنانة سعاد حسني بالنسبة لهم بالإضافة الي لقاءات مع الاستايلست ياسمين خطاب عن موضة الفستان وعودته مره اخري مع الجديد فيه ولقاءات عن ماكياج زمان والان في عالم الفن .

• العندليب والسندريلا

لقاء مع الكاتب اشرف غريب عن كتابه العندليب والسندريلاالحقيقة الغائبة ولقاء مع الكاتب ايمن الحكيم عن رسائل السندريلا .

• حاول تفتكرني

لقاءات مع نجوم ومطربي الاوبرا الشباب عن غنائهم أغاني العندليبب عبد الحليم حافظ وردود أفعال جمهور الاوبرا