بايدن: الرئيس الروسي حرك أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي سبق أن حرك أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، معتبرًا أن تهديدات بوتين بشأن هذه المزاعم حقيقية وقد يستخدمها في إطار حربه على أوكرانيا.

ووصف بايدن ممارسات بوتين بأنها "تصرفات غير مسؤولة"، قد تنذر بعواقب وخيمة، لافتًا إلى أنه سبق وحذر من تلك التحركات الروسية.

جاء ذلك بعدما أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أنه تسلم أسلحة نووية تكتيكية من الجانب الروسي، مؤكدًا أن تلك هي المرة الأولى التي تحرك فيها روسيا هذا النوع من السلاح النووي الخطير.

ونوه لوكاشينكو إلى أن تلك الأسلحة برغم خطورتها، والتي تعد أقوى من القنابل النووية التي ألقتها واشنطن على مدن يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يمكن استخدامها في ساحة المعارك الأوكرانية لأنه قصيرة المدى.