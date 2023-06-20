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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة تنتهي بقتيل في دار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي عاطلين المتهمين بالتعدي علي جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثانى شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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