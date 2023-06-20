ضبط خمسيني بحوزته جرينوف بالصحراوي الشرقي في الجيزة قبل سفره إلى أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره حال قيادته سيارة ملاكي بداخلها سلاح ناري جرينوف بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان خلال سفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط بصعيد مصر.

البداية خلال تواجد قول أمني من مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة الصف، والاشتباه في سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص في عقد الخامس أصل إقامته مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وباستيقافها وتفتيشها عثر على سلاح ناري جرينوف وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الحماية، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.