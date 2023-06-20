الحوار الوطني| مقرر لجنة الشباب: استراتيجية رواد مصر 2030 ما زالت تحت التخطيط.. بالفيديو

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه من ضمن الملفات وأهمها التي كان بها تحديات كبيرة للشباب هي ملف ومشاكل رواد الأعمال في مصر، والمشكلة الرئيسية لم تكن دعم مادي فقط، ولكن كان هناك تحديات أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أنه كان هناك مطالبات من الشباب بوجود صندوق استثمار لدعم الشباب، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للشباب.

وأضاف "فتحي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مصر بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، بجانب أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل، موضحًا أن استراتيجية رواد مصر 2030 ما زالت تحت مظلة التخطيط، قائلًا: "لا يوجد لدينا هيئة أو جهة مختصة برواد الأعمال، ولذلك طالب الشباب بفصل وزارة الشباب عن الرياضة، لتكون مختصة بالشباب وأهدافهم".

وتابع أن هناك حاجة لدعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل، موضحًا أنه تم دمج الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل جلسات الحوار الوطني والشباب المشارك، موضحا بأن أفكار ذوي الاحتياجات الخاصة كانت مبهرة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء ورشة عمل، خاصة برواد الأعمال والشباب والمستثمرين، للحديث عن مطالباتهم وأفكارهم، وذلك لتقديم التوصيات للرئيس السيسي بعد ذلك.