مشاجرة بالأسلحة البيضاء تخلف 11 مصابا في أكتوبر

أصيب 11 شخصا طرفي مشاجرة نشبيت بينهما بسبب خلافات سابقة بالحي الثاني بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عميات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج والطوب ووجود مصابين بالحي الثاني بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص وطرف ثان 6 أشخاص بسبب خلافات سابقة تجددت بين اثنين من الطرفين وتدخل باقي المتهمين كل لنصرة ذويه مما تشبب في إصابتهم جميعاً بجروح وكدمات متفرقة وتم ضبط طرفي المشاجرة وعمل الإسعافات اللازمة لهم واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.