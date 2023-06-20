بالفيديو.. مقرر لجنة الشباب: التدريب والتأهيل أهم مطالب الشباب داخل اجتماعات الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه منذ شهر سبتمبر 2022، عندما تم البدء في اختيار الأمانة الفنية للمقررين والمقريين المساعدين كان هناك قرار بالعمل على كل المشاكل والتحديات التي تعوق الشباب في المدارس أو الجامعات وأيضًا الخريجين.

وأضاف "فتحي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن الملفات وأهمها التي كان بها تحديات كبيرة للشباب هي ملف ومشاكل رواد الأعمال في مصر، والمشكلة الرئيسية لم تكن دعم مادي فقط، ولكن كان هناك تحديات أكبر من ذلك.

وتابع أنه خلال الفترة التمهيدية تم الاجتماع مع رواد أعمال أغلقوا شركاتهم في مصر وفتحوا أخرى في دول عربية أخرى، مؤكدًا أن الشباب بالدول العربية ينافسون الشباب المصري من أجل إعطائهم مزايا وحوافز تمكنهم من افتتاح شركاتهم في الخارج.

وأشار إلى أن الشباب يطالبون بوجود صندوق استثمار لدعم الشباب، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للشباب، مشددا على أن التدريب والتأهيل من أهم مطالب الشباب، موضحًا أن مصر بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، بجانب أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل.