محافظ القاهرة: توفير كل أنواع اللحوم بأسعار مناسبة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية التموين بضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين وتقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعداداً لعيد الاضحى المبارك ، مع ضخ كميات كبيرة من انواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الاسعار والقضاء على جشع التجار .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال اجازة العيد ، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا.