الثانوية العامة 2023.. بدء توافد الطلاب لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة 2023 على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وتبدأ اللجان بفتح أبوابها لدخول الطلاب قبل موعد الامتحان بفترة قليلة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات باللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية”، مجموعها الكلي 40 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لهما 6 درجات، والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.