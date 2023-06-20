بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية، أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.42 %، عند 11.404,49 نقاط.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.47 % ليستقر عند 926,59 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.37 % بمجموع 851,09 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.42 % بمجموع 10.522,04 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليون 96 درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 589 مليار درهم مغربي.