برلمانية: تسويق البحث العلمي قيمة مضافة تسهم في زيادة إيرادات الدولة

قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البحث العلمي له أهمية في الاقتصاد المعرفي، فلم يعد رفاهية بل يمكن تسويقه بحيث يكون له قيمة مضافة تساهم في زيادة الإيرادات للدولة وله ضرورة ملحة، موضحة أن هناك تجارب لدول سابقة أصبح رأس المال الفكري يشكل جزء كبير من اقتصادها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل البحث العلمي».

وأضافت أن من بين أهداف البحث العلمي أن يكون الاعتماد عليه لإحداث أى تطور للعلم، مؤكدة أن الباحث في مجال البحث العلمي يواجه صعوبات في اختيار الموضوع الذي يعمل عليه بحيث يكون محدث، ومن المفترض أن يكون لدينا قاعدة بيانات كبيرة وهي فعالة إلى حد ما.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون للجامعات دور في اختيار الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المنطقة المحيطة بها، مضيفة أن من بين العقبات التي تواجه البحث العلمي التقدير المادي للباحث، وكذلك صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات أو عدم الاستشعار بأهمية البحث العلمي.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

