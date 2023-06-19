غرفة الفنادق: تعليمات لسلامة السائحين في الشواطئ

طالبت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، على كافة الفنادق الشاطئية، بضرورة الالتزام بالضوابط الفنية وتعليمات السلامة والحذر في الشواطئ، لتلافي وقوع أية مشكلات.

وقالت الغرفة، في خطاب وجهته للفنادق اليوم، إنه يجب الالتزام بضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها، الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بنشاطات الغوص والسنورلكينج، مع تجنب أية ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى تعرض حياة السائحين للخطر، كالسباحة على سطح الماء، بعيدا عن المسارات المتعارف عليها.

كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع لافتات للتنبيه على السائحين بعدم إلقاء أية مخلفات، أو بقايا طعام في الماء بغرض اطعام الأسماك، ما يترتب عليه تجمع عدد كبير من الاسماك ما يجذب أسماك القرش، وفي حالة ظهور القرش يجب إخلاء المنطقة فورا مع وضع لافتة تعلن ذلك، وحظر السباحة في المكان، مع التأكيد على السائحين بعدم النزول للمياه حتى يتم إخطارهم بذلك.

وأكدت توفير أدوات الإسعافات الأولية في شواطئ الفنادق، والتنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة للطوارئ وسرعة إنقاذ السائحين حال تعرضهم لأي خطر، مع التأكد من حصول منقذي الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية وبالتعاون مع مراكز الغوص، مع الإبلاغ الفوري عن اي عملية صيد تتم بالقرب من شاطئ الفندق، حيث تعد رائحة الأسماك جاذبة للقروش.