طوكيو: قمة ثلاثية استثنائية في واشنطن للرد على صواريخ كوريا الشمالية

كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستجتمع مع قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن قريبًا، لمناقشة الرد على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الياباني مع المسؤولين التنفيذيين في حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الاثنين.

وقال «كيشيدا» إن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية الخميس الماضي، سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وهو أمر لا يمكن التسامح معه.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية تتحسن بوتيرة سريعة، معربًا عن استعداده للرد على البيئة الأمنية المعقدة بصورة أقوى، من خلال تبادل المعلومات، وفقًا للتحالف الوثيق بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث التقوا لفترة وجيزة في مدينة هيروشيما، جنوبي اليابان، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال شهر مايو الماضي، واتفقوا بعد ذلك على عقد قمة استثنائية قريبًا في الولايات المتحدة لإجراء مناقشات متعمقة بشأن طريقة الرد على التجارب الصاروخية المتكررة من جانب كوريا الشمالية.