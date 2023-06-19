الاستعلام عن الحالة الصحية لفرد أصيب إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إصابة أحد الأفراد بعد سقوطه من علو في ظروف غامضة بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وقد أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء أسرة المصاب لسؤالهم حول الحادث، وكذلك فحص علاقته بمن حوله لبيان عما إذا كان هناك عداء بينه وبين أحد.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يؤكد سقوط شخص من علو بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أحد الأشخاص مصاب إثر سقوطه من علو جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.