ضبط 3 أشخاص حاولوا غسـل 31 مليون جنيه بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وذلك لتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم ( بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى "زراعية – مبانى" ) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.