16 ألف طالب يؤدون الامتحانات بجامعة جنوب الوادى اليوم

أدى طلاب 14 كلية بجامعة جنوب الوادى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والذى كان قد أكد على الإلتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الإمتحانية بالإضافة إلى توفير الهدوء والإنتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال أداء امتحاناتهم.

وفى اطار هذه التوجيهات قام الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بكليتى التجارة والتمريض.



وأدى الامتحانات بكليات الجامعة 16 ألف طالب فى كليات التجارة والصيدلة والعلاج الطبيعى والاداب والتمريض والطب البيطرى والحاسبات والمعلومات وطب الاسنان والعلوم والتربية الرياضية والهندسة والتربية بقنا والتربية النوعية والتجارة والتمريض.