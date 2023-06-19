إيطاليا تدعم الإمارات في مؤتمر كوب 28

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي في أبوظبي عقب لقائه نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس، إنه ناقش مع الأخير قضية تغير المناخ.

وأضاف تاياني: كما تعرفون ستقود الإمارات قيادة مؤتمر المناخ كوب 28 وتحدثنا عن كيفية مكافحة تغير المناخ أيضًا عبر الفضاء.

وشدد على قدرة روما على المساهمة فيما يخص رئاسة الإمارات وسوف نفعل ذلك بكل طريقة ممكنة لأننا نؤمن بأن موضوع مكافحة تغير المناخ بطريقة برغماتية أمر أساسي ونعتقد أن رئاسة الإمارات يمكن أن تكون حقًا في المقدمة ويمكن أن تسمح لنا بالنظر إلى المستقبل باستراتيجية حقيقية لمكافحة تغير المناخ،

وقال تاياني إنه تحدث مع نظره الإماراتي أيضًا حول المؤتمر الدولي للاستقرار والهجرة الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه قبل العطلة الصيفية، مشيرًا إلى دعوة العديد من دول القارة الإفريقية والدول العربية والمؤسسات متعددة الأطراف إلى معالجة قضية الهجرة الكبرى.

وأشار إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن روما تريد أن تكون رائدة الحلول السياسية فيما يتعلق بأزمة الهجرة كجزء من استراتيجية لإفريقيا والشرق الأوسط.

وتحدث عن سلسلة من الأمور التي تعقد الوضع كاللاجئون السوريون والوضع في أفغانستان وإيران والسودان وإفريقيا جنوب الصحراء والأزمة الليبية والتونسية والبحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة معالجة هذه الأمور سياسيًا مع المهتمين بتنمية القارة الأفريقية كدول الخليج بدءًا من الإمارات حيث تلعب دورًا مهمًا في إفريقيا ولهذا من الضروري مشاركتهم في استراتيجية تركز على حل المشكلات مع حلول ملموسة.

وزيارة تاياني للإمارات هي الثانية خلال ثلاثة أشهر. ورافق ميلوني في مهمة رسمية إلى الإمارات في 3 مارس الماضي.

ويأتي ذلك استكمالًا لإعادة إطلاق العلاقات السياسية في ضوء الحوار المستمر حول القضايا الثنائية والملفات الأمنية والإقليمية، بالإضافة للعلاقات الاقتصادية حيث تعد الإمارات بالنسبة لروما السوق الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلًا عن العلاقات الثقافية حيث افتتح في أبو ظبي أول معهد ثقافي إيطالي في منطقة الخليج.