"الحساسية الحشرية" تسبب تهيج فى الجلد وحمى وضيق فى التنفس للأطفال.. وعضو جمعية للحساسية: الحشرات القارضة الأكثر سببا فى حدوثها.. وطالب بوضع أغطية محكمة الغلق على حاويات القمامة

تعد الحساسية الحشرية من الحساسيات التي يمكن أن تؤثر على الأطفال وتتسبب عادةً في تهيج الجلد أو الحكة أو الاحمرار أو الانتفاخ أو الصداع أو الحمى أو ضيق التنفس، وتعتبر الحشرات الطائرة مثل "النحل والدبور والذباب والبعوض والصراصير والناموس والبراغيث والقراد" من أكثر الحشرات التي يمكن أن تسبب حساسية للأطفال، ويمكن للأطفال الذين يعانون من الحساسية الحشرية أن يتعرضوا لنوبات حادة من الحساسية تتطلب الرعاية الطبية الفورية.

لذلك ينصح باتباع بعض الإجراءات الوقائية للحد من خطر الإصابة بالحساسية الحشرية، التي تتمثل في تجنب الأماكن التي يتواجد فيها الحشرات بكثرة، مثل الحدائق والحقول والمناطق الرطبة، ارتداء الملابس المناسبة لتجنب لسع الحشرات، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطلونات الطويلة، استخدام المبيدات الحشرية بحذر وفقًا لتعليمات الاستخدام، الابتعاد عن الحشرات الميتة أو المصابة بالأمراض.

ومن جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان مؤخرا، من من إصابات الأطفال بمرض الحساسية الحشرية والتعرض لمضاعفاته التى تصل إلى حد حدوث التهابات شديدة بالجلد خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، وتحدث الحساسية سالفة الذكر بسبب التعرض للسعات بعض الحشرات والذى ينتشر بين الأطفال نتيجة لعدم قدرة جهازهم المناعى على مواجهة لسعات الحشرات ما ينتج عن ذلك حبوب وحكة في الجلد.

وتحدث الحساسية الحشرية بسبب السم أو السائل الناتج عن لدغات أو لسعات الحشرات، أو وجود بقايا الحشرات في المنزل، ويمكن أن تتراوح ردود الفعل التحسسية من خفيفة إلى مهددة للحياة، وتسبب اللدغات أو اللسعات بحساسية طفيفة تتمثل في طفح جلدي وحكة وتورم واحمرار وحرارة بمكان اللدغ، في حالات نادرة يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسي مفرط أو مميت، ومن أعراضها انتفاخ الشفتين واللسان والوجه والحلق والجفون والسعال والصفير عند التنفس أو مشاكل في التنفس والدوخة والإغماء آلام في المعدة، قيء، انتفاخ أو إسهال، سيلان الأنف أو العطس.

الدكتور مجدي بدران

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر الحشرات في فصل الصيف في الكثير من المنازل والمباني، تصيب الحشرات بعض الناس بأنواع مختلفة من الحساسية، وأحيانًا تكون قاتلة.

وتابع في تصريحات خاصة، أن الحشرات اللاذعة التي تسبب الحساسية كالنحل والدبابير والنمل بمثابة حقن بمادة سامة، يتعافى معظم الأشخاص المصابون في غضون ساعات أو أيام في حالات أخرى، يمكن أن يؤدي هذا السم إلى رد فعل تحسسي يهدد الحياة.

واكمل ان الحشرات القارضة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب الحساسية أيضا كالبعوض والبق، والبراغيث وبعض أنواع الذباب يعاني معظم الأطفال والأشخاص الذين تلدغهم الحشرات القارضة من ألم واحمرار وحكة والشعور باللسع وتورم طفيف في المنطقة المحيطة باللدغة نادرًا ما تؤدي لدغات الحشرات إلى رد فعل تحسسي يهدد الحياة.

وتابع يمكن الخلط بين هذه الأعراض ونزلات البرد، ولكنها تستمر لأسابيع أو شهور في كل مرة، قد يؤدي رد الفعل التحسسي في مرضى حساسية الصدر إلى ظهور أعراض الربو أو نوبة الربو، ويمكن أن يكون لدى البعض رد فعل تحسسي خطير تجاه الحشرات اللاذعة أو القارضة يؤدي رد الفعل التحسسي الذي يهدد الحياة خاصه للاطفال، إذا لم يتم العلاج على الفور.

وتشمل التفاعلات الخطيرة الأخرى غير التحسسية تفاعل سام يحدث عندما يتفاعل الجسم مع سموم بعض الحشرات، يمكن أن يسبب التفاعل السام أعراضًا مشابهة الغثيان والحمى والإغماء وتشنجات والصدمة والموت.

ونصح يمكن الوقاية من الحشرات بسد أى شقوق أو فجوات أو فتحات فى الأبواب والنوافذ والجدران والتخلص من القمامة بشكل صحيح، لأنها تجذب الحشرات، يمكن ضع أغطية محكمة الغلق على حاويات القمامة، إصلاح تسريبات المياه لمكافحة الصراصير.