بعد توصيل الغاز لـ 13 منطقة.. اجتماع تنسيقي لاستكمال أحياء سفاجا

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي لاستكمال توصيل الغاز الطبيعي بالمدينة، بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

,أوضح «رئيس مدينة» إن الاجتماع يهدف إلي التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية لمناقشة النواحي الفنية لاتخاذ التدابير اللازمة للبدء في استكمال توصيل شبكة الغاز بمناطق المرحلة الأولي (إسكان مبارك٢ _عمارات ابوالنصر _ منطقة الكليو٥ _وحي الزهور).

وناقش شعبان، إمكانية سير خطوط الغاز في شوارع الخدمة وليس الشوارع الرئيسية حفاظا على الاسلفت بقدر الإمكان، وناشد المواطنين بسرعة التعاقد لاستمرار أعمال توصيل الغاز في مناطق المرحلة الأولي، إلي حين فتح باب التعاقد في مناطق المرحلة الثانية قريباً (سفاجا البلد والاشغال العسكرية)عند الإعلان من قبل الشركة.

وأشار« رئيس المدينة» إلي أنه تم الاتفاق مع الشركة بضرورة المحافظة على البنية التحتية واللوائح المنظمة للعمل، وتطبيق قواعد الأمن الصناعي بكل منطقة يتم العمل بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، ورفع جميع المخالفات النا تجة عن الأعمال يومياً، بالتنسيق مع إدارة المرور والقوات المسلحة.

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