بسبب ماتور مياه.. سايس يتخلص من جاره في الدقهلية

تخلص سايس من جاره بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بطعنة غائرة بسلاح أبيض “سكين” بسلم العقار وذلك بعد مشاداة كلامية نشبت بينهما لخلاف حول ماتور مياه وانقطاع المياة عند فتحها على الآخر وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة بعد تسليمة نفسه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بوصول"اسلام.ا"،26 عامًا، وشهرتة "اسلام اللمبي"، جثة هامدة "ادعاء مشاجرة" ومصاب بطعن نافذ بالبطن.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره يدعى"مصطفى.م"،32 عامًا، وذلك بعد خلاف دب بينهم بسبب ماتور مياه مشترك بين شقة المجني عليه والقاتل فاستل سكينًا وتخلص منه بسلم العقار.

وسلم المتهم نفسه الى قسم شرطة أول المنصورة واعترف بإرتكاب جريمتة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بإنتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتشريح الجثمان.

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