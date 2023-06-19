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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم خوسيلو على سبيل الإعارة

خوسيلو
خوسيلو
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أعلن نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم الإسباني خوسيلو، رسمياً على سبيل الإعارة.
ونشر ريال مدريد، بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه ضم اللاعب، قائلاً: "اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف".

وأكمل: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن الـ20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011".
وأضاف: "يتمتع خوسيلو بالجنسية الإسبانية وهو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، الذي توج مؤخرا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023".
وأنهى: "سيعقد حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد في ريال مدريد غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 11:00 صباحا، بمدينة ريال مدريد الرياضية، كما يظهر اللاعب في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام".
 

ريال مدريد خوسيلو إعارة إسبانيول