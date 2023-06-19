رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم خوسيلو على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم الإسباني خوسيلو، رسمياً على سبيل الإعارة.

ونشر ريال مدريد، بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه ضم اللاعب، قائلاً: "اتفق النادي مع إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو إلى صفوفنا في الموسم المقبل، مع خيار الشراء في الصيف".

وأكمل: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن الـ20، ولعب مع فريق الكاستيا لمدة موسمين.. وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2011".

وأضاف: "يتمتع خوسيلو بالجنسية الإسبانية وهو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، الذي توج مؤخرا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023".

وأنهى: "سيعقد حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد في ريال مدريد غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 11:00 صباحا، بمدينة ريال مدريد الرياضية، كما يظهر اللاعب في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام".

