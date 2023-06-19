رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة جنوب الصعيد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 22 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال 33 والصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28 درجة.