بالفيديو.. ناجي الشهابي: الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية والحزبية بمصر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية، إن الحوار الوطني هو محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية والحزبية في مصر ولفتح المجال العام وأن يكون النص الدستوري الذي يتحدث عن النظام السياسي في البلاد ويقوم على التعددية الحزبية في المادة الخامسة للدستور واقعًا تعيشه مصر والمصريين.

وأضاف "الشهابي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث حراك واسع في دعوته للحوار الوطني وألقى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وممثلي المجتمع المدني وجعلهم جميعًا أمام مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الوطن.

وتابع، أن مصر بلد كبير وتحتاج إلى حياة سياسية حزبية تعددية تليق بأقدم حكومة مركزية في التاريخ، موضحًا أن التجهيزات التنظيمية للحوار الوطني استغرقت عام، ولكنها أتت بثمارها.

وأردف، أن جميع المشاركين في الحوار الوطني يتحدثون بلغة مشتركة وكل الفرقاء في الساحة السياسية والحزبية رغم التباين بينهم إلا أن كلهم ارتفعوا لمستوى الأمانة الوطنية ومصلحة الوطن العليا، والكل يتحدث بكلام مختلف عن الآخر، ولكن عند قضايا الأمن القومي، فالكل يتراص مع الدولة ومؤسساتها.