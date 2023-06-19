تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

الإثنين 19/يونيو/2023 - 11:13 ص

سجل سعر الذهب في مصر ليوم الاثنين 19 يونيو 2023؛ تراجعا بمقدار 40 جنيها حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 2235 بينما سجل سعر أونصة الذهب عالميا 1965 دولارا.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2235 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2554 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1916 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17880 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1965 دولارا أو 79 ألفا و438 جنيها.

وأفادت منصة آي صاغة أمس الأحد، بأن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 3.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء يوم السبت، كما تراجعت الأوقية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، المدير النفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 80 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وافتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1927 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.