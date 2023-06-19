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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 640 شاحنة و1011 سيارة .

 وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع ، 391 شاحنة و993 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 249 شاحنة و18 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون أكسبريس .

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 وعلى متنهم 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2577 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري