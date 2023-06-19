تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 640 شاحنة و1011 سيارة .

وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع ، 391 شاحنة و993 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 249 شاحنة و18 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون أكسبريس .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 وعلى متنهم 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2577 راكب بموانيها .

