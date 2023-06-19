«شبح الزلزال» يهدد حياة المواطنين حول العالم| هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب أضنة التركية.. زلزال يضرب جنوب أفريقيا وسط تحذيرات لحدوث توابع

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة هزات أرضية في أماكن متفرقة حول العالم وسط مخاوف من حدوث هزات ارتدادية لتلك الزلازل أو توابع لها أكثر شدة، حيث سجل مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي بعض الهزات الأرضية التي شهدها العالم منذ أمس الأحد حتى الأن.

وسوف نوضح في السطور التالية الدول التي حدث بها الزلزال..

زلزال بقوة 4 درجات يضرب أضنة التركية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة أضنة التركية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونشرت الهيئة على "تويتر" عن تسجيل الهزة في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي في منطقة سايمبيلي، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10.15 كيلومترا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات، أمس الأحد، في محافظة ملاطية شرقي البلاد في الساعة 18.36 بالتوقيت المحلي.

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونجا

سجّلت مساء يوم الأحد، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل مملكة تونجا في منطقة أوقيانوسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأفاد مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي EMSC، بأن الهزة وقعت عند الساعة 20:26 بتوقيت موسكو، على بعد 367 كلم جنوب مدينة نوكوالوفا عاصمة المملكة، وعلى عمق 8 كلم.

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب منطقة خليج كاليفورنيا

سجل مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة خليج كاليفورنيا.

كما أوضح مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من خلال بيانه، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومتر، وعلى بعد 132 كم شرق مدينة لاريفيرا المكسيكية.

مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي: زلزال بقوة 6.1 يضرب جنوب أفريقيا

أعلن مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي اليوم الإثنين، عن زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب أفريقيا، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" الإخبارية.

الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

يذكر أن في فجر يوم السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزال منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، متسببين في خسائر بشرية كبيرة، ونتج عن تلك الزلازل العديد من الخسائر في الممتلكات.​​​​​​​

الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث الزلزال

يجب عليك فور حدوث هزة أرضية أن تحافظ على هدوئك وتهدئ أفراد أسرتك، وأن تحتمي تحت مكتب أو طاولة حتى لا يقع عليك أي شىء في المنزل أو سقف المنزل.

إذا لم يوجد بالقرب منك طاولة، فعليك أن تجلس على ركبتيك وتغطي رأسك بأي غطاء أو تغطي رأسك بذراعيك، يجب عليك الابتعاد عن الأرفف أو أي أثاث قد يقع عليك، ابتعد قدر الإمكان عن أماكن الزجاج مثل النوافذ والأبواب ووحدات الإضاءة، وعدم الركض نهائيًا حتى لا تكون حمولة إضافية وضغط أكثر على المبنى.

إذا كنت في الطرقات

ابتعد تمامًا عن الأشجار والمباني وأعمدة الإنارة، ابتعد عن المباني ذات الواجهة الزجاجية، وعند تواجدك في أماكن مزدحمة حافظ على هدوئك تمامًا ولا تتدافع للخروج وحاول الابتعاد عن أي مباني بقدر الأمكان دون تدافع حتى لا يحدث إصابات نتيجة التدافع وقت الازدحام.

إذا كنت في السيارة

عند حدوث الزلزال وأنت في سيارتك أو في المواصلات العامة، في الحالة الأولى اركن السيارة بجوار الرصيف بعيدًا عن المباني قدر الإمكان وبعيدًا عن أعمدة الإنارة وابقى بداخلها حتى تستقر الأمور، أما الثانية احرص على تهدئة من بجوارك في المركبة وغادرو المركبة إلى أي مكان بعيدًا عن المباني وأعمدة الإنارة، ويفضل الانتظار في مكان لا يوجد به ازدحام حتى تستقر وتنتهي الهزة الأرضية.