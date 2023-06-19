البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة لحادث الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأوغندي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددة دعوتها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحة جرائم العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف ترويع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة.

شهدت أوغندا هجوما إرهابيا شنه مسلحون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أودى بحياة 25 شخصا على الأقل.