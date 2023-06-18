مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بحادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين من محافظة الفيوم، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق على الفور.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود متوفيين ومصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم عن وفاة مسن وفتاة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة سمسطا بمحافظة بني سويف، تحت تصرف جهات التحقيق.



وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة 5 شابات في الحادث، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارات مرفق إسعاف المحافظة، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصابتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.



وأزيلت آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.