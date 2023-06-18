ضبط محطة تموين سيارات بدون ترخيص وأخرى لبيعها «سولار» بأزيد من السعر الرسمي في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية بأبو المطامير في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الإمتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت عن ضبط محطه تموين سيارات لبيعها سولار بأزيد من السعر الرسمي المحدد له وأخري غير مرخصة وتم التحفظ علي 500 لتر سولار تم تجميعه لإعادة البيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.